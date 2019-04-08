08 Апреля 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО

"Дочка" "Корпорации развития" проводит аудит ямальского долгостроя

"Строительная компания развития" (дочерняя компания "Корпорации развития") заказала аудит строящихся в Коротчаево (ЯНАО) канализацонно-очистных сооружений. Объект, сроки сдачи которого не раз переносились, должен быть запущен в ноябре 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.

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Аудит будет стоить порядка 1 млн руб., в перечень работ входит техническое натурное обследование объекта: проверка оборудования и его монтажа, технической документации, соответствия проектным решениям.

Очистные сооружения в Коротчаево "Корпорация развития" строит по шестистороннему соглашению. В начале 2018 г. говорилось о 80%-ной готовности объекта, запуск планировалось осуществить в июне 2018 г. Однако на мартовском совещании в администрации Нового Уренгоя с участием гендиректора "КР" Сергея Черняева были озвучены новые сроки завершения строительства канализационно-очистных сооружений в Коротчаево. Провести пуско-наладку и запустить КОСы планируется до ноября 2019 г.

Напомним, что срок запуска очистных сооружений сдвигается не первый раз: в 2016 г. жизненно важный для поселка объект намеревались сдать к лету 2017 г. Напомним, бывший глава набсовета корпорации Виктор Гузь в беседе с Накануне.RU объяснял перенос сроком по ряду объектов плохой работой подрядчиков.

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"Дочка" "Корпорации развития" проводит аудит ямальского долгостроя

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Теги: Корпорация развития, очистные сооружения, Коротчаево, Строительная компания Развития



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