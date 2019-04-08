08 Апреля 2019
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Минобороны РФ опубликовало ранее засекреченные документы Крымской наступательной операции

В честь 75-летия со дня начала Крымской наступательной операции Минобороны России опубликовало засекреченные ранее документы о боях за полуостров в ходе Великой Отечественной войны, материалы появились на сайте ведомства.

Ровно 75 лет назад, 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция. Она закончилась спустя месяц с небольшим - 12 мая. Советские войска полностью разгромили 17-ую армию вермахта.

От СССР в ней участвовали 4-ый Украинский фронт и Отдельная Приморская армия.

Стоит отметить, что ранее все эти документы были засекречены. В Минобороны отметили, что в них наглядно показано и рассказано, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма и как детально просчитывался каждый ход советского командования.

В Минобороны добавили, что документы стали доступны еще и для противодействия фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

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Минобороны РФ опубликовало ранее засекреченные документы Крымской наступательной операции

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Теги: Минобороны, Крым, документы



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