В Сургуте началось массовое банкротство дачников: горожанам нужно успеть приватизировать участки

08 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Сургуте началось массовое банкротство дачников: горожанам нужно успеть приватизировать участки

В Югре начались суды о банкротстве 13 садоводческих объединений. Исковые заявления в окружной арбитраж подала компания "Газпром энергосбыт Тюмень", которая ранее носила название "Тюменская энергосбытовая компания", передает корреспондент Накануне.RU.

Под угрозу банкротства попали ПCОК № 6 "Витамин", СНТ № 49 "Черемушки", ПСДК "Сосновый бор № 51", СПК "Север-1", ТСН "Рассвет-60", ДПК № 39 "Пищевик", ПКС "Крылья Сургута", ТСН № 43 "Полимер", СТСН "Кедровый бор", ПСОК "Березовое", СОТ "Монтажник-40", СП СТ "Энергостроитель", СОТ-1 "Ручеек".

Как следует из документов, опубликованных в картотеке дел, сумма исковых требований составляет от 600 тыс. руб. до 9 млн руб. По некоторым садовым товариществам решения уже приняты.

Так, например, процедура наблюдения уже введена в садовом кооперативе "Север-1", задолжавшем порядка 8,8 млн руб. Он признан банкротом. наблюдение введено и в дачном кооперативе "Пищевик", долг которого составляет 7,1 млн руб. в кооперативе "Крылья Сургута" с долгом 6,3 млн руб., а также в ряде других садоводческих объединений.

На банкротные дела уже отреагировали в администрации Сургута. Власти города рекомендуют членам дачных объединений, которые не оформили права на земельные участки, в кратчайший срок обратиться в МФЦ Сургута с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Срок бесплатной приватизации земельных участков ограничен 31.12.2020.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Сургуте началось массовое банкротство дачников: горожанам нужно успеть приватизировать участки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: иск, тюменская энергосбытовая компания, Газпром энергосбыт Тюмень, дачные кооперативы, банкротство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 362

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети