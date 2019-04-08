В Сургуте началось массовое банкротство дачников: горожанам нужно успеть приватизировать участки

В Югре начались суды о банкротстве 13 садоводческих объединений. Исковые заявления в окружной арбитраж подала компания "Газпром энергосбыт Тюмень", которая ранее носила название "Тюменская энергосбытовая компания", передает корреспондент Накануне.RU.

Под угрозу банкротства попали ПCОК № 6 "Витамин", СНТ № 49 "Черемушки", ПСДК "Сосновый бор № 51", СПК "Север-1", ТСН "Рассвет-60", ДПК № 39 "Пищевик", ПКС "Крылья Сургута", ТСН № 43 "Полимер", СТСН "Кедровый бор", ПСОК "Березовое", СОТ "Монтажник-40", СП СТ "Энергостроитель", СОТ-1 "Ручеек".

Как следует из документов, опубликованных в картотеке дел, сумма исковых требований составляет от 600 тыс. руб. до 9 млн руб. По некоторым садовым товариществам решения уже приняты.

Так, например, процедура наблюдения уже введена в садовом кооперативе "Север-1", задолжавшем порядка 8,8 млн руб. Он признан банкротом. наблюдение введено и в дачном кооперативе "Пищевик", долг которого составляет 7,1 млн руб. в кооперативе "Крылья Сургута" с долгом 6,3 млн руб., а также в ряде других садоводческих объединений.

На банкротные дела уже отреагировали в администрации Сургута. Власти города рекомендуют членам дачных объединений, которые не оформили права на земельные участки, в кратчайший срок обратиться в МФЦ Сургута с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Срок бесплатной приватизации земельных участков ограничен 31.12.2020.