Российских водителей могут обязать платить экологический и утилизационный сборы

Министерство финансов РФ опубликовало обновленный законопроект о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс, говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно обновленной редакции, для владельцев транспортных средств могут ввести два новых сбора - утилизационный и экологический.

Ранее Минтранс рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим. Однако "автомобильные" эксперты утверждали, что транспортный налог не будет отменен, так как это слишком "большой куш" для государственного бюджета. А вот ввести экологический налог в дополнение к транспортному могут.

Второй налог нужно будет платить за автомобиль, выпущенный в обращение на территории России. Если его введут, то будут платить такой налог предприниматели, которые ввозят новые машины в страну для продажи.

Напомним, Минфин инициировал перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс в начале апреля. Согласно документу, налогами должны стать экологический и утилизационный сбор, платежи "Платона" за проезд большегрузов по федеральным трассам, также вводится налог на операторов сети связи общего пользования и гостиничный сбор, который заменит курортный сбор. Позже Минфин сообщал, что отложил эту инициативу.