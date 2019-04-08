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Происшествия Свердловская область

Бизнесмен, задержанный по делу начальника Свердловской железной дороги, отпущен под подписку

Бизнесмен Евгений Акулов, ранее задержанный по делу начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, отпущен.

Напомним, глава СвЖД называл "заказчиками" дела против него нескольких человек, в том числе Акулова. На минувшей неделе стало известно, что бизнесмена, который проходит свидетелем, задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщил источник Накануне.RU, Акулов отпущен под подписку о невыезде. Официально в управлении ФСБ по Свердловской области не дают комментариев по этому поводу.

Алексей Миронов(2018)|Фото: Накануне.RU

Глава СвЖД Алексей Миронов

Напомним, что Алексея Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревается в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Изначально железнодорожника заключили под стражу, но в феврале вместо отбывания в СИЗО Миронов был отправлен под домашний арест сроком до 12 апреля.

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Бизнесмен, задержанный по делу начальника Свердловской железной дороги, отпущен под подписку

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Теги: Акулов, Миронов, дело, СвЖД



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