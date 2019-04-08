Южный Урал попал в список самых опасных регионов России для водителей

В России составили рейтинг самых опасных регионов для водителей, об этом пишет News.ru.

Отмечается, что на первом месте - Краснодарский край, там за 2018 год в авариях погибли более 1 тыс. человек. На втором месте - Московская область, там погибли 938 человек. За ними следуют Ростовская область, Башкирия и Москва.

На восьмом месте в этом списке оказалась Челябинская область, там за прошлый год в ДТП погибли 410 человек.

ЯНАО стал одним из самых безопасных регионов - там за 2018 год в авариях погибли 45 человек.

Самый низкий показатель - на Чукотке, где в прошлом году жертвами ДТП стали только два человека.