08 Апреля 2019
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Трутнев может оказаться самым богатым членом кабмина. Ранее этот титул был у Абызова

Самым богатым членом кабмина РФ по итогам 2018 г. может оказаться вице-премьер по делам Дальнего Востока Юрий Трутнев. Чиновник, перешедший на работу в Правительство с поста губернатора Пермского края в 2004 г., заработал в прошлом году 538 млн руб. Об этом пишет "Коммерсант".

В автопарке Трутнева - Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, а вместо Nissan Patrol в декларации теперь указан Toyota Highlander. Что касается недвижимости, то если ранее он указывал два жилых дома площадью 345 и 170 кв. м и земельный участок площадью 3742 кв. м (совместная собственность с супругой), то теперь у него один жилой дом площадью 819 кв. м и земельный участок 7 тыс. кв. м.

По данным "Коммерсанта", основные доходы были сформированы за счет продажи недвижимого имущества, а также "в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении". В 2017 г. Трутнев отчитался о доходе в 377 млн руб.

На втором месте может оказаться министр промышленности и торговли Денис Мантуров с доходом около 400 млн руб. против 213,6 млн руб. годом ранее.

Напомним, рекордсменом по доходам в 2017 г. стал экс-зампред правительства РФ Александр Хлопонин, сумма составила 2 млрд 912 млн 121 тыс. 655 руб. 90 коп. В его собственности было задекларировано больше 10 земельных участков, два жилых дома площадью 2,9 тыс. кв. м и 678 кв. м, квартира в 132,9 кв.м, бассейн и два административных здания. Наряду с другим богатым теперь уже экс-вице-премьером Игорем Шуваловым, он не вошел в новый состав кабмина после выборов президента РФ в 2018 г.

А арестованный недавно теперь уже экс-министр по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов был рекордсменом по доходам в 2015 г. Тогда его официально задекларированный доход превысил 455 млн руб. (222 млн в 2014 г.). Жена Абызова заработала при этом 678 тыс. руб. (в 2014 г. – 8 млн руб.), зато в ее собственности, помимо домов и земель в России, были дом в Великобритании, арендованные помещение в Италии и квартира в Англии.

Михаил Абызов(2019)|Фото: Следком

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Трутнев может оказаться самым богатым членом кабмина. Ранее этот титул был у Абызова

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Теги: Юрий трутнев, Михаил Абызов, декларация



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