В Екатеринбурге сгорела нелегальная автопарковка: пострадал охранник

В Екатеринбурге произошел пожар на нелегальной автопарковке. Пострадал охранник.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня ночью на улице Маневровая. На площади в 6 кв.м сгорело имущество, огнем была повреждена внутренняя отделка стен будки охранника на несанкционированной автостоянке. В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.

Пожар был потушен в течение трех минут. Причина возгорания сейчас устанавливается.

В результате ЧП пострадал охранник парковки. Мужчина получил ожоги первой и второй степени, сейчас он в больнице.