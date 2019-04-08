Помпео призвал ЛНА прекратить наступление на Триполи

Вашингтон требует от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, 4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Армия Хафтара заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт Триполи.

Помпео, выразив "глубокую обеспокоенность" официального Вашингтона происходящим в ближневосточной стране, призвал военные силы "немедленно прекратить эти военные операции" и "вернуться на прежние позиции".

"Одностороннее военное наступление на Триполи ставит под угрозу жизни гражданских лиц и подрывает перспективы будущего для всех ливийцев", — передаёт его слова "РИА Новости".

При этом американский госсекретарь отметил недопустимость решения данного конфликта военным путём, а потому эксалацию должны прекратить обе стороны. Также Помпео выразил намерение Вашингтона вместе с международными партнёрами продолжать оказывать давление на ливийских лидеров, "чтобы те вернулись к политическим переговорам при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Гассана Саляме".