08 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Фарион назвала русскоязычных граждан Украины "рабами и оккупантами"

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".

По информации "Известий", такое заявление прозвучало вслед за озвученной бывшим парламентарием радикальной идеей — запретить русскоговорящему населению работать и получать образование. При этом Фарион привела в пример Францию и США, где знание государственного языка является обязательным при устройстве на работу.

"И у нас тут ещё заявляют о каком-то праве русскоязычных, — заявила экс-депутат в эфире телеканала "ИнТБ". — нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё".

При этом Фарион назвала украинцев "слабой нацией", позволяющей "унижать" себя.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, экс-депутат призвала посадить в тюрьму набравшего более 30% избирательских голосов кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за то, что он говорит по-русски. В частности, её возмутило то, что он выразил избирателям благодарность на русском языке. При этом Фарион не стеснялась крайне резких выражений, вплоть до рассуждения о Зеленском в среднем роде.

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Фарион назвала русскоязычных граждан Украины "рабами и оккупантами"

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Теги: Ирина Фарион, Украина, русский язык, русскоязычные



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