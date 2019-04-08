08 Апреля 2019
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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

В российских регионах с приходом тепла и таяния снега начался сезон активности клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации пресс-службы ведомства, в настоящее время от клещевого энцефалита привито более 800 тыс. жителей страны, планируется привить ещё более трёх млн человек. Кроме того, во всех субъектах РФ организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами опасных насекомых, и обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.

"В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 350 тыс га, — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. — В ряде субъектов, где отсутствует снежный покров, приступили к акарицидным обработкам".

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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

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Теги: Роспотребнадзор, клещи, прививки



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