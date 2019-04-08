Минтруд РФ сэкономил 3,8 млрд рублей после распределения пособий за первенцев

После распределения средств на выплату пособий по рождению первенца остались неиспользованными 3,8 млрд рублей, сообщили в Минтруде РФ.

По информации "Известий", это примерно 8% от всей суммы (48,6 млрд рублей).

Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, средства на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка были заложены с запасом.

Так, в прошедшем году пособия на первенцев получили 243,9 тыс. семей, размер выплат составил в среднем 10,5 тыс. рублей.

В текущем году пособие в среднем по 11,2 тыс. рублей в месяц получат 349 тыс. семей.