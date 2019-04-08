Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для общепита

Роспотребнадзор подготовил проект новых Санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН).

30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов. Проект содержит требования к размещению предприятий общепита, их содержанию и устройству, используемому инвентарю и посуде, транспортировке и хранению пищевых продуктов, квалификации, внешнему виду и здоровью персонала и членов их семей, а также по технологическому процессу изготовления пищи.

Отдельно оговаривается детское меню, предприятий быстрого обслуживания и бортового питания, а также выездное питание сельскохозяйственных работников во время проведения полевых работ.

Наиболее одиозные нормы, содержащиеся в действующем СанПиНе, Роспотребнадзор предлагает убрать. Например, он предлагает обойтись без отдельного помещения под яйцебитню, не требует мыть посуду исключительно ветошью, а овощи и зелень – в уксусном растворе.

Тем не менее проект нового СанПиНа достаточно жестко регулирует производственные процессы на предприятиях общепита. Например, все сотрудники должны иметь профессиональную подготовку, носить чистую рабочую одежду. Ежедневно перед началом смены медработник должен проводить осмотр открытой поверхности тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы и не допускать таких сотрудников до работы.

Работники предприятий общепита должны сообщать администрации о появлении у них признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, нагноений, порезов и ожогов, а также обо "всех известных" работнику текущих случаях заболеваний кишечными инфекциями в его семье, сообщают "Ведомости".