08 Апреля 2019
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Символом Тюменской области может стать Конек-Горбунок

Туристическим символом Тюменской области может стать Конек-Горбунок.

Как сообщили Накануне.RU в Тюменском региональном отделении партии "Единая Россия", варианты продвижения образа сказочного героя писателя Петра Ершова обсуждают совместно с организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Автор сказки родился и жил на территории Тобольской губернии, нынешней Тюменской области. С его именем в регионе связаны деревня Безруково (ныне - Ершово), Ишим, где сказочник был крещён, Тобольск, где Ершов прожил почти всю жизнь. Также в проект предлагают включить Тюмень и Ялуторовск.

Как считает первый зампред регионального парламента Андрей Артюхов, образ Конька-Горбунка способен привлечь в регион туристов со всей России, большинство из которых, как предполагается, приедут из Югры, Ямала. Также ожидается наплыв иностранцев.

Как отмечается, по итогам прошлого года область вошла в десятку туристически развитых регионов страны. Как отметила директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, в 2018 году область посетили 2 млн 400 человек, рост составил 11%.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Рейн считает, что к работе нужно привлекать студентов-дизайнеров, у них есть интересный взгляд на архитектурный облик городского пространства. Он также высказал идею о создании экспертного совета партийного проекта, который будет выносить оценку всем поступающим предложениям.

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Символом Тюменской области может стать Конек-Горбунок

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Теги: туризм, Тюменская область, Конек-Горбунок



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