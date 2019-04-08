08 Апреля 2019
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Экономика В России

Аналитики назвали курс рубля на предстоящее лето

Группа экспертов в преддверии лета провела небольшое исследование с целью определить ориентировочный курс рубля на сезон отпусков.

Как сообщил аналитик российской компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, в начале текущего года национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 6,4% и достигла отметки в 64 руб. На это повлияли вклады инвесторов, которые воспользовались смягчением риторики Федеральной резервной системы.

Как считают аналитики, если во втором квартале нефтяные котировки не изменятся, то российская валюта сможет возобновить рост до 64-66 руб. за доллар и 72-74 руб. за европейскую валюту. Однако на подорожание доллара могут оказать влияние предстоящие антироссийские санкции со стороны США, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, рубль перестает зависеть от цен на нефть, но внешняя политическая конъюнктурана него по-прежнему влияет. Об этом заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау

"Мониторинг показывает очень интересный тренд. Мы много говорили об отвязывании рубля от нефти, и мониторинг показывает, что это происходит. Но одновременно рубль остается уязвимым и зависимым от внешней конъюнктуры. Здесь и санкционные вещи, и политика ФРС, которая влияет на многие страны", – отметил Мау.

Экономист Александр Одинцов считает, что для текущего момента это действительно так, но говорить о том, что рубль навсегда "отвязался" от нефти – преждевременно.

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Аналитики назвали курс рубля на предстоящее лето

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Теги: курд доллара, рубль, санкции, нефть



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Ранее 03.04.2019 10:15 Мск "На рубль теперь влияет не нефть, а санкции"

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