08 Апреля 2019
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Общество В России

Названа стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

Стала известна стоимость самых дорогих билетов для россиян на майские праздники.

Максимальную стоимость в 635 тыс. руб. за авиабилеты заплатили пассажиры бизнес-класса на рейс Москва - Канкун - Москва.

На втором месте по дороговизне оказались билеты из Москвы в Горно-Алтайск. Туристы выложили за них 604 тыс. руб. Замыкает тройку рейтинга перелет четырех путешественников по маршруту Москва - Стамбул, который обошелся в 485 тыс. руб.

Как говорят аналитики, авиабилеты на майские праздники по популярным российским и зарубежным маршрутам подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает РИА "Новости".

Напомним, праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадали с выходными, были перенесены на 2 и 3 мая. Таким образом, на майские праздники россияне не будут трудиться с 1 по 5 мая.

Также мини-отпуск ждет граждан с 9 по 12 мая - выходной день с 23 февраля (суббота), переносится на пятницу, 10 мая.

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Названа стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

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Теги: авиабилеты, праздники, отпуск, туризм



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