Для банковских работников разработают правила общения с клиентами

Национальная финансовая организация планирует ввести банков строгие правила общения с клиентами.

Как сообщил президент НФА Василий Заблоцкий, отныне все допустимые фразы будут четко прописаны. Регламент появится во II квартале 2019 года. После этого банковским работникам запретят говорить о застрахованности продукта, если он не является депозитом этого банка. Также банки будут рассказывать клиентам все возможные риски при предоставлении займов.

Как говорят в НФА, новые правила помогут бороться с миссейлингом, когда клиентам под видом одной услуги продают другую, нарушая их право на полную и достоверную информацию, сообщают "Известия".

Ранее банковские работники, а также специалисты бюро кредитных историй, составили рекомендации для желающих получить крупный кредит, как не столкнуться с отказом. Один из главных моментов - регулярное отслеживание собственной кредитной истории. Также при обращении с заявкой на получение кредита следует предоставлять информацию, соответствующую действительности. Кроме того, не рекомендуется открывать излишние кредитные карты.