YouTube заблокировал видео с клипом "На заре" 1987 года

Канал на YouTube композитора Олега Парастаева, в котором он опубликовал клип группы "Альянс" на песню "На заре" 1987 года, заблокирован.

За сутки советское видео посмотрели более полумиллиона человек. По словам автора песни, по всей видимости система посчитала резкое увеличение количества просмотров канала накруткой. "Мой YouTube канал заблокировали с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Я сам в недоумении", — говорится в сообщении музыканта.написал музыкант на своей странице во "ВКонтакте".

Парастаев сообщил, что видеозапись хранилась у него много лет на кассете VHS, после чего была оцифрована. Режиссером клипа стал Михаил Макаренко, сообщает телеканал "360".