08 Апреля 2019
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Наука и техника В России

Российские модули на МКС получат защиту из брони

Научно-энергетический и узловой модули, которые установят на российском сегменте МКС, будут иметь противометеоритную защиту.

Она будет изготовлена из отечественной бронежилетной ткани. По словам экспертов, в создании защиты для первого модуля МКС – функционально-грузового блока "Заря" – участвовали специалисты NASA, так как модуль создавался на деньги США. Подобную защиту получил и многофункциональный лабораторный модуль, который затем переделан под самостоятельный отсек.

Научно-энергетический и узловой модули должны отправиться к станции в 2021 и 2022 годах соответственно, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, после испытания Индией противоспутникового оружия, на околоземной орбите появилось около 400 фрагментов космического мусора.

Как сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн, возможно спрогнозировать дальнейшую траекторию лишь 60 осколков, и сложившаяся ситуация увеличила риск для МКС на 44%.

В настоящее время Индия работает над своей многоразовой транспортной космической системой по проекту "Аватар", и после 2025-2030 намерена начать покорять Луну.

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Российские модули на МКС получат защиту из брони

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Теги: МКС, космос



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