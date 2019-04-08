Лоза прокомментировал призыв Лебединского "поклониться" Украине

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал высказывание исполнителя Алексея "Профессора" Лебединского.

"Лебединский давно живет в Америке, живет американскими интересами, слушает американскую пропаганду. Надо не обращать внимания на это. Лебединский не наш человек, он уехал отсюда. В России ему было плохо, раз он уехал, что он может хорошего сказать про нашу страну?", - сказал Лоза. По словам артиста, одним из способов самоутверждения в другой стране является стремление действовать по законам этой страны. Он должен показать лояльность стране, в которой находится", - добавил Лоза.

Напомним, ранее певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил, что Москва должна просить прощения у Украины и поклониться в ноги. По словам артиста, Россия обязана максимально компенсировать убытки. Певец, который сейчас живет в Штатах, заявил, что хочет переехать на Украину.

Профессор Лебединский в середине 1990-х годов стал известен в России благодарят таким песням, как "Я убью тебя, лодочник", "Там вдали, у метро" и "Я танцую пьяный на столе!".Исполнитель долгое время живет в Штатах.