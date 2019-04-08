Появилось видео со стреляющим бревном танком Т-80

В интернете появилась видеозапись испытания российского танка Т-80 после ремонта.

Чтобы проверить состояние пушки, был произведен выстрел поленом по мишени. Проверка прошла на территории 61-го бронетанкового завода под Санкт-Петербургом.

На десятой минуте ролика видно, как в дуло залили воду, чтобы деревянный снаряд не загорелся. После выстрела бревно разлетелось в щепки.

В ролике также видны кадры прыжка боевой машины на 14 метров и его знаменитый разгон до 80 км/ч, за что Т-80 на Западе прозвали "летающий танк".

Ранее издание National Interest оценило модернизацию танка Т-80. Как считают эксперты, для российского климата Т-80 подходит намного лучше, чем Т-72 или Т-90, так как дизельные двигатели необходимо прогревать около 45 минут при температуре 30 градусов ниже ноля, в то время как Т-80 с газотурбинной силовой установкой готов к бою уже через минуту после запуска.