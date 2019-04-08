08 Апреля 2019
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Экономика В России

В системе быстрых платежей Банка России произошел сбой

В системе быстрых платежей выявлены технические проблемы.

Как говорится в сообщении Банка России, они связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, "предоставляющих ряд информационных ресурсов". Регулятор уточняет, что сбои при осуществлении отдельных операций наблюдаются с 7 апреля.

С 28 февраля в России заработала система быстрых платежей. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ. Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

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В системе быстрых платежей Банка России произошел сбой

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Теги: Банк России, система быстрых платежей



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