Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат на пост главы Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, с Москвой необходимо говорить о мире в Донбассе в присутствии западных представителей.

"Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать?", — задал вопрос украинский политик. По его словам, для решения ситуации, стоит продолжать выполнять минские договоренности. Но при этом, отметил Зеленский, необходимо реформировать минский формат. Зеленский заявил, что нужно как можно быстрее прекратить огонь в этом регионе.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Как сообщало Накануне.RU, в первом туре Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов.