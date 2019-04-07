Порошенко предложил Зеленскому новую дату дебатов

Президент Украины Петр Порошенко пригласил своего оппонента актера Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля. Он предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в присутствии всех национальных телеканалов.

Ранее планировалось, что дебаты состоятся 19 апреля, но в этот день на стадионе пройдет ярмарка "Весенний книжный Медвин".

Зеленский ранее предложил Юлии Тимошенко, которая не смогла выйти во второй тур, роль ведущей дебатов. Как сообщало Накануне.RU, перед дебатами оба кандидата сдали тест на алкоголь и наркотики.