08 Апреля 2019
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Общество Украина

Пофессор Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Москва должна просить прощения у Украины и поклониться в ноги, заявил певец Алексей "Профессор" Лебединский в интервью "Обозревателю".

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По словам Лебединского, Россия обязана максимально компенсировать убытки. Певец, который сейчас живет в Штатах, заявил, что хочет переехать на Украину.

Профессор Лебединский в середине 1990-х годов стал известен в России благодарят таким песням, как "Я убью тебя, лодочник", "Там вдали, у метро" и "Я танцую пьяный на столе!".Исполнитель долгое время живет в Штатах.

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Пофессор Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

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Теги: Алексей Профессор Лебединский, поклониться Украине, певец



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