Пофессор Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Москва должна просить прощения у Украины и поклониться в ноги, заявил певец Алексей "Профессор" Лебединский в интервью "Обозревателю".

По словам Лебединского, Россия обязана максимально компенсировать убытки. Певец, который сейчас живет в Штатах, заявил, что хочет переехать на Украину.

Профессор Лебединский в середине 1990-х годов стал известен в России благодарят таким песням, как "Я убью тебя, лодочник", "Там вдали, у метро" и "Я танцую пьяный на столе!".Исполнитель долгое время живет в Штатах.