Вся территория Судана осталась без электричества

Вся территория Судана оказалась обесточена из-за аварии на линии электропередачи Рабак – Маскар – Сеннар – Маранджан - Альхасахиса.

Энергетики работают над восстановлением системы национального электроснабжения.

В ряде городов Судана уже действует режим ЧП из-за протестов. Рост цен на основные продукты привел к массовым митингам и беспорядкам, которые продолжаются уже год.

Судан - крупнейшая по территории африканская страна с населением порядка 33 млн человек.