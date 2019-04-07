В Краснолесье продолжились пикеты в защиту березовой рощи

Порядка 20 человек вышли с пикетами в Краснолесье, жители развернули плакаты против рубки березовой рощи. Участники акции протеста заявили, что уничтожение деревьев навредит краснокнижным животным, передает корреспондент Накануне.RU.

В роще обитает дятел желна, кроме того, там растет астра альпийская, рассказали организаторы пикета. Плакаты с краснокнижными животными и растениями протестующие принесли на пикет.

Напомним, жилой квартал "Арт.город парк" на месте рощи будет строить "Атомстройкомплекс". С представителями застройщика ранее встречался глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский, он отмечал, что вопрос с рощей нужно решать с учетом мнения горожан. Жители высказались против.

Арендатор земли уже вырубил три гектара леса, планирует вырубить ещё более 20 гектар берёз.