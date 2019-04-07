07 Апреля 2019
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Политика Украина

На Украине повышают зарплаты чиновникам

Власти Украины приняли решили повысить прожиточный минимум, следом за которым вырастет зарплата чиновников.

По данным портала "Подробности", прожиточный минимум увеличится с 1853 гривен до 1963 гривен. До 1564 гривен повышается минимальная пенсия, ранее она равнялась 1497 гривен. На какую величину вырастет зарплата чиновников не уточняется.

Повышение пенсий и прожиточного минимума должно компенсировать рост цен в республике.

Как сообщало Накануне.RU, в соответствии с требованиями МВФ на Украине несколько раз повышали тарифы на газ, цены на 15% взлетят в мае. Ранее президент страны Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы.

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На Украине повышают зарплаты чиновникам

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Теги: зарплаты чиновников, Украина, прожиточный минимум



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