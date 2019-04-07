На Украине повышают зарплаты чиновникам

Власти Украины приняли решили повысить прожиточный минимум, следом за которым вырастет зарплата чиновников.

По данным портала "Подробности", прожиточный минимум увеличится с 1853 гривен до 1963 гривен. До 1564 гривен повышается минимальная пенсия, ранее она равнялась 1497 гривен. На какую величину вырастет зарплата чиновников не уточняется.

Повышение пенсий и прожиточного минимума должно компенсировать рост цен в республике.

Как сообщало Накануне.RU, в соответствии с требованиями МВФ на Украине несколько раз повышали тарифы на газ, цены на 15% взлетят в мае. Ранее президент страны Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы.