ЦИК Украины: Владимир Зеленский в первом туре получил 30,24% голосов
Центральная избирательная комиссия Украины официальном подвела итоги первого тура выборов президента страны. Кандидат от партии "Слуга народа", актер Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей. Президент Украины Петр Порошенко получил 15,95%.
Явка на выборах составила 62,8%, на выборы пришли 18,9 млн граждан Украины, сообщила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
Также комиссия официально объявила о втором туре выборов, который состоится 21 апреля и включила в бюллетень двух кандидатов, набравших наибольший процент голосов.