ЦИК Украины: Владимир Зеленский в первом туре получил 30,24% голосов

Также комиссия официально объявила о втором туре выборов, который состоится 21 апреля и включила в бюллетень двух кандидатов, набравших наибольший процент голосов.

Явка на выборах составила 62,8%, на выборы пришли 18,9 млн граждан Украины, сообщила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук .





