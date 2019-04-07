Порошенко заявил о риске для Украины откатиться под имперскую Россию

Во втором туре президентских выборов украинцам предстоит выбрать, в какую сторону двигаться - в сторону Европы или откатиться под имперскую Россию, заявил в своем видеообращении президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, он и актер Михаил Зеленский прошел во второй тур, социология показывает, что преимущество не на стороне действующего президента.

"Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть", — заявил Порошенко. Он добавил, что Украине нужен сильный Верховный главнокомандующий, а не слабак.

Зеленский ранее заявлял, что пожмет Порошенко руку лишь в случае, если тот честно выиграет второй тур выборов. Порошенко, в свою очередь, призывал Зеленского "быть мужиком" и прийти на дебаты.