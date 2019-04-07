07 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

В Донецке отметили пятую годовщину провозглашения ДНР

Около 10 тыс. человек собрались в центре Донецка, чтобы принять участие в митинге по случаю пятой годовщины провозглашения ДНР.

Напомним, 7 апреля 2014 года в здании бывшей Донецкой областной администрации занявшими его митингующими людьми была провозглашена Декларация о государственном суверенитете ДНР. Тогда же образованный Народный Совет принял первое решение - 11 мая провести референдум о самоопределении. По его результатам 90% проголосовавших поддержали государственную самостоятельность ДНР.

Выступивший на митинге глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбассу нужна "большая Россия и возвращение на Родину".

"Очень часто на митингах тогда звучало "Крым – Донбасс – Россия". Наш путь дольше, но мы идем им. У нас с вами все получится", - сказал Пушилин.

После митинга состоялся автопробег.

Донецк митинг 6 апреля(2014)|Фото: Накануне.RU

Митинг в Донецке накануне взятия ОГА, 6 апреля 2014 г.

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В Донецке отметили пятую годовщину провозглашения ДНР

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Теги: ДНР, Донбасс



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