Лидеру "тамбовской" ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Старовойтовой

Организатору "тамбовской" ОПГ, бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Суд приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Показания на Барсукова дал экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, которому было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", сообщает ТАСС.

Напомним, суд в Петербурге приговорил Барсукова к 24 годам лишения свободы за создание ОПГ.