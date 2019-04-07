07 Апреля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Штаты передислоцировали контингент из Ливии

Африканское командование ВС США решило временно перебазировать свой контингент из Ливии из-за ухудшения условий безопасности, говорится в заявлении командования в Twitter.
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"Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств",— говорится в сообщении.

4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара выдвинулась в сторону Триполи, где располагается контролирующее запад страны правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Армия Халифы Хафтара заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт Триполи. В саму столицу войска пока не вошли, сообщает "Коммерсант".

Участники экстренного заседания Совбеза ООН призвали стороны не допустить обострения ситуации в стране и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что у Москвы нет фаворитов в Ливии.

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Штаты передислоцировали контингент из Ливии

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Теги: Ливия, США, контингент



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