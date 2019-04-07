Белоруссия пустит туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов, первые экскурсии уже состоялись.

По данным телеканала ОНТ, стоимость экскурсии для группы из пяти человек составляет порядка 340 белорусских рублей (около десяти тысяч российских рублей). Туристы смогут посетить выселенные деревни.

Что касаемо безопасности, то авторы экскурсий утверждают, что за один день турист получит меньше радиации, чем от перелета.

После катастрофы на ЧАЭС, радиоактивное пятно распространилось на Брагинский, Наровлянский и Хойникский районаы Гомельской области Белоруссии. В зону отчуждения входят еще 13 районов Гомельщины и Могилевщины.