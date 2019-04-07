Шипулин провёл зарядку для детей и отказался разговаривать о политике

Биатлонист Антон Шипулин, собирающийся баллотироваться на выборах в Государственную думу, сегодня, во Всемирный День здоровья провёл спортивный мастер-класс с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга.



Как передаёт корреспондент Накануне.RU, в зарядке также принял участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, вместе с остальными выполнявший указания Олимпийского чемпиона и шестикратного призёра чемпионатов мира по биатлону, завершившего спортивную карьеру в 2018 г.



"Зарядку надо делать не только сегодня, а каждый день, чтобы быть здоровым", - отметил министр и встал в строй рядом с несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



В ходе зарядки с чемпионом собравшиеся успели попрыгать и побегать на месте, размять отдельные мышцы и суставы, а также отжаться от земли.

"Зарядка нам нужна, чтобы организм проснулся, - на ходу комментировал Шипулин. – Раз, два, три! Тянем руку, тянем ногу! Попрыгаем, чтобы веселее было! Чувствуете, как тянется бедро? Голеностоп важен – делаем движение, как будто ковыряем асфальт!". Дети и министр послушно выполняли команды.

Затем настало время ответа на вопросы. Сначала дети стеснялись, но спортсмен то и дело подзывал их к себе, подбадривал и, наконец, добился контакта.Оказалось, что ребят и девчонок интересует, что предпочитает чемпион на завтрак (оказалось – гречневую кашу), когда первый раз сел за руль автомобиля (в 10 лет, как только дотянулся до педалей), как добиться высоких достижений в спорте (бороться с ленью и тренироваться, не щадя сил), часто ли болеет Олимпийский чемпион (раза три-четыре в год, но быстро поправляется, потому что "слушается докторов"), что помогает преодолевать трудности (не опускать руки и верить в себя).

Кстати, эта тренировка с аудиторией в режиме вопрос-ответ вполне может пригодиться Антону Владимировичу в дальнейшем на предвыборных встречах с избирателями.

Своё намерение участвовать в кампании по Серовскому округу, где этой осенью будет разыгран мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после ухода Сергея Бидонько на должность вице-губернатора, Шипулин уже обозначил во время своего визита в Северный управленческий округ.



Правда, до сих пор он не заявился на предварительное голосование, которое проводит "Единая Россия", чтобы определить кандидата от партии и оказать ему соответствующую поддержку. В региональном исполкоме "ЕР" Накануне пояснили: "Антон готовит документы". Сам же Шипулин сегодня на вопросы, связанные с выборами, отвечать отказался, заявив лишь, что на праймериз "заявится, наверное, скоро".





"Давайте про политику сегодня не будем, - попросил корреспондента Накануне.RU спортсмен. – А то настроение такое хорошее, зарядку провели".

Чемпиона можно понять: едва Шипулин объявил о своём намерении начать поход в федеральный парламент, как сразу стал объектом критики не только со стороны вероятных оппонентов, делающих акцент на том, что спортсмены от партии власти в Госдуме приносят мало пользы, но и от бывших коллег.





В частности, известный в прошлом биатлонист, четырехкратный Олимпийский чемпион Александр Тихонов крайне резко высказался по поводу перспектив уральского спортсменастать депутатом.



"Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон "О спорте" и закон "О допинге"?" – задался вопросом Тихонов.