Противники "мусорной реформы" в Екатеринбурге создали инициативную группу для переговоров с чиновниками

Противники "мусорной реформы" в Екатеринбурге объявили о создании инициативной группы, которая займется диалогом с властью по вопросу установления тарифов за вывоз ТКО. Решение принято на сегодняшнем митинге партии "Яблоко", сообщила Накануне.RU организатор митинга Ирина Скачкова.

На акцию протеста пришло порядка 70-80 человек, ее участники заявили о несогласии с тарифами на вывоз мусора, сейчас с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

"Мы создаем инициативную группу, которая будет ходить по "кабинетам" и доносить мнение граждан по поводу несогласия с тарифами "мусорной" реформы", - рассказала Скачкова.

Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Глава региона Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.