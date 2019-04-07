В Архангельске несколько тысяч жителей вышли на несанкционированный антимусорный митинг. К месту протеста подтянулся ОМОН

На центральной площади Архангельска порядка 4 тыс. человек вышли на несанкционированный "антимусорный митинг". На площади Профсоюзов должен был пройти праздник ГТО, но противники строительства мусорного полигона захватили плоащдку под свою акцию, передает корреспондент Накануне.RU.

Митинг организаторы пытались согласовать с властями, но получили отказ. За несколько дней до акции протеста "ВКонтакте" заблокировал группу активистов "МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ!!!", в которой они собирали сторонников. Несмотря на отсутствие разрешения, протестующие решили не отказываться от митинга.

По данным участников, на площади собралось порядка 4 тыс. человек. К месту подтянулась Росгвардия и ОМОН, силовики через громкоговорители оповещают участников о запрете митинга. Силу к протестующим правоохранители не применяют.

Напомним, протест жителей вызван планами по строительству мусорного полигона, на который будет складироваться мусор из Москвы. Прошлая массовая акция протеста собрала около 7-8 тыс. человек.

Участники митинга скандируют призывы об отставке губернатора области Игоря Орлова, одно из последних выступлений которого подогрело недовольство жителей. На встрече с профсоюзами в Северодвинске он резко отреагировал на вопрос, связанный со свалкой в Шиесе. Один из участников встречи заявил, что 96% жителей недовольны решением о строительстве полигона.

"Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают", - приводят слова губернатора местные СМИ.

Участники акции протеста скандируют: "Позор!", звучат требования о встрече с губернатором. Портреты других чиновников, причастных к решению о строительстве полигона, протестующие разместили на табличках "позорного полка".