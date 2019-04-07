07 Апреля 2019
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В Архангельске несколько тысяч жителей вышли на несанкционированный антимусорный митинг. К месту протеста подтянулся ОМОН

На центральной площади Архангельска порядка 4 тыс. человек вышли на несанкционированный "антимусорный митинг". На площади Профсоюзов должен был пройти праздник ГТО, но противники строительства мусорного полигона захватили плоащдку под свою акцию, передает корреспондент Накануне.RU.

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Митинг организаторы пытались согласовать с властями, но получили отказ. За несколько дней до акции протеста "ВКонтакте" заблокировал группу активистов "МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ!!!", в которой они собирали сторонников. Несмотря на отсутствие разрешения, протестующие решили не отказываться от митинга.

По данным участников, на площади собралось порядка 4 тыс. человек. К месту подтянулась Росгвардия и ОМОН, силовики через громкоговорители оповещают участников о запрете митинга. Силу к протестующим правоохранители не применяют.

антимусорный митинг в Архангельской области(2019)|t.me/SilaPomorya, Сила Поморья

Напомним, протест жителей вызван планами по строительству мусорного полигона, на который будет складироваться мусор из Москвы. Прошлая массовая акция протеста собрала около 7-8 тыс. человек.

антимусорный митинг в Архангельской области(2019)|t.me/SilaPomorya, Сила Поморья

Участники митинга скандируют призывы об отставке губернатора области Игоря Орлова, одно из последних выступлений которого подогрело недовольство жителей. На встрече с профсоюзами в Северодвинске он резко отреагировал на вопрос, связанный со свалкой в Шиесе. Один из участников встречи заявил, что 96% жителей недовольны решением о строительстве полигона.

"Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают", - приводят слова губернатора местные СМИ.

антимусорный митинг в Архангельске(2019)|Фото: t.me/nordcat

Участники акции протеста скандируют: "Позор!", звучат требования о встрече с губернатором. Портреты других чиновников, причастных к решению о строительстве полигона, протестующие разместили на табличках "позорного полка".

антимусорный митинг в Архангельской области(2019)|Фото:t.me/SilaPomorya, Сила Поморья

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В Архангельске несколько тысяч жителей вышли на несанкционированный антимусорный митинг. К месту протеста подтянулся ОМОН

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Теги: антимусорный митинг, протест, Архангельская область, Орлов, ОМОН, протест,



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