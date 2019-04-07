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Происшествия Северо-Западный ФО

Следком рассказал подробности о расследовании теракта в метро Петербурга

В ходе расследования уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 г. был предотвращен еще один теракт, готовящийся обвиняемыми. Новые подробности дела рассказали в Следственном комитете России, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате подрыва самодельного взрывного устройства на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" погибло 15 человек, еще 67 получили ранения различной степени тяжести. На следующий день после теракта была установлена личность исполнителя, подрывником оказался Акбаржон Джалилов, по делу задержаны 11 человек, в зависимости от роли им инкриминируются различные уголовные статьи. Обвиняемые готовили еще один теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"За сутки до совершения террористического акта Джалилов передал Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства, однако члены террористического сообщества не смогли использовать устройство, так как были задержаны в результате спецоперации", - рассказала она.

Расследование представляло сложность, так как террористы соблюдали меры конспирации: не использовали телефоны, избегали камер.

"В рамках расследования был проведен уникальный следственный эксперимент, в ходе которого был изготовлен макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества. Результаты этого эксперимента окончательно опровергли версию обвиняемых о том, что они не были осведомлены о своем участии в террористической деятельности", - отметила Петренко.

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Следком рассказал подробности о расследовании теракта в метро Петербурга

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Теги: теракт, взрыв в Метро, Технологический институт, Сенная площадь



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