ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.

Первый способ узнать - через личный кабинет на сайте ПФР, где отображается и размер пенсии в настоящий момент, и выплата с учетом индексации. Второй способ - обращение в отделение ПФР, сообщает "Российская газета".

Напомним, в настоящий момент пенсия работающих пенсионеров индексируется лишь на индивидуальном счете, на руки они получают выплаты без прибавки. После увольнения в течение двух-трех месяцев пенсионеру будет начислен полный размер пенсии с учетом индексаций.