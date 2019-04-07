07 Апреля 2019
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Общество В России

ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.

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Первый способ узнать - через личный кабинет на сайте ПФР, где отображается и размер пенсии в настоящий момент, и выплата с учетом индексации. Второй способ - обращение в отделение ПФР, сообщает "Российская газета".

Напомним, в настоящий момент пенсия работающих пенсионеров индексируется лишь на индивидуальном счете, на руки они получают выплаты без прибавки. После увольнения в течение двух-трех месяцев пенсионеру будет начислен полный размер пенсии с учетом индексаций.

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ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

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Теги: Пенсионный фонд России, пенсия, пенсионная реформа, размер пенсий



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