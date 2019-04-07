07 Апреля 2019
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Происшествия Москва

Из-за пожара на подземной парковке в Москве эвакуировано 400 человек

В Москве, в многоквартирном доме Ленинградском шоссе загорелась подземная парковка. Огонь распространился на 500 квадратных метров, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным столичного управления МЧС, загорелись восемь гаражных боксов. Из жилых зданий для безопасности эвакуировано около 400 человек. Одному пострадавшему понадобилась помощь медиков.

На данный момент пожар удалось потушить, на месте работали 153 человека личного состава и 43 единицы техники.

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Из-за пожара на подземной парковке в Москве эвакуировано 400 человек

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Теги: Ленинградское шоссе, пожар, жилой дом,



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