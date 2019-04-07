Сотни свердловчан приняли участие в акции "Всемирный день здоровья"

В Екатеринбурге стартовала акция "Всемирный день здоровья", участниками которой стали сотни свердловчан. К мероприятию также присоединились сотрудники медучреждений, активисты общественных и благотворительных движений, спортсмены, приверженцы здорового образа жизни и борцы с вредными привычками, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

Для всех желающих в Историческом сквере прошел бесплатный оздоровительный мастер-класс по северной ходьбе. Также состоялись мастер-классы, посвященные гигиене, на которых можно было узнать, как правильно ухаживать за полостью рта и следить за чистотой рук. Кроме того, участники праздника могли овладеть азами оказания первой медицинской помощи.

"Я считаю такие акции полезными. Многие самостоятельно не будут изучать эти вещи, пробовать на практике. Такой пример очень полезен, чтобы люди даже просто остановились, посмотрели. Спасибо большое организаторам", - сказал участник мероприятий акции Павел Воронин.

В Историческом сквере во время акции также организовали работу передвижных лабораторий, где можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и СПИД, сделать флюорографию. Кроме того, работает секция, где рассказывают о вреде курения и алкоголизма.

"Нужно вести такую просветительскую работу. Опять же можно пройти флюорографию, узнать о состоянии своего здоровья. Я прошла это исследование. Это важно, если люди будут знать такие вещи, оттого будут здоровы и все будет прекрасно", - сказала участница акции Надежда Одноколкина.

Акция "Всемирный день здоровья" в Историческом сквере продлится до 16 часов 7 апреля. Напомним, в 1948 году Всемирной организацией здравоохранения 7 апреля было объявлено Всемирным днем здоровья. С тех пор во всех странах, входящих в состав ООН, в этот день проходят массовые мероприятия с целью привлечения внимания людей к сохранению здоровья. По ложившейся традиции, ВОЗ посвящает каждый год какой-либо теме, относящейся к профильным вопросам здравоохранения.