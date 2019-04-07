20 штатов США подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены на границе

Власти 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи с ее планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Заявление опубликовала генеральная прокуратура штата Нью-Йорк.

Власти штатов пытаются "заблокировать незаконную попытку администрации Трампа направить $1,6 млрд из федеральных средств на строительство стены на границе". Истцы подчеркивают, что эти деньги изначально предназначались Конгрессом на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов, сообщает ТАСС.

Власти этих 20 штатов также заостряют внимание на том, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.

Напомним, президент СШАподписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге представитель Белого дома, это позволит Трампу аккумулировать в целом около $8 млрд. В эту сумму входят и $1,6 млрд, о которых говорится в иске.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе США 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Как сообщало Накануне.RU, ряд американских штатов ранее обратились в суд с исками из-за введения режима ЧС на южной границе.