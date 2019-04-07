07 Апреля 2019
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Общество В России

В Минздраве рассказали, как увеличить продолжительность жизни

Минздрав России перечислил основные факторы, которые негативно влияют на продолжительность жизни. Это курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность.

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С курением связаны до 90% всех случаев рака легких и половина сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава. Негативно на организм влияют также и электронные сигареты.

Среди основных правил питания эксперты выделяют замену мяса рыбой и птицей, отказ от употребления боле трех яичных желтков в неделю, майонеза. Физическим нагрузкам детям нужно уделять не менее часа в день, взрослым - до 2,5 часов в неделю.

Эти рекомендации снижают риск гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника.

Напомним, по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России в 2018 г. составила более 73-х лет. В "майском указе" президента поставлена задача к 2030 г. войти в клуб 80+.

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В Минздраве рассказали, как увеличить продолжительность жизни

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Теги: Минздрав, продолжительность жизни,



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