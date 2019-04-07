В Словакии выступили против размещения в стране войск США

Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что государство намерено добиться от Штатов заключения нового договора о военном сотрудничестве, в котором не будет положения о военном присутствии США на территории Словакии.

Для переговоров в США был направлен министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Данко отметил, что новое соглашение со Штатами не должно вынуждать страну участвовать в невыгодных для нее проектах.

Ранее стало известно посол США в Братиславе Адам Стерлинг заявил, что Штаты не намерены создавать военную базу в Словакии в рамках нового оборонного договора.