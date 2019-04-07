07 Апреля 2019
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Политика Северо-Западный ФО В России

Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

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В вышедшем на "России" фильме "Валентина" она рассказала, что Путин в течение месяца раз в неделю звонил ей с этим предложением.

"Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор", - отвечала Матвиенко. Согласилась Матвиенко уже после личной встречи, когда Путин заявил, что другого кандидата нет.

Напомним, на выборах губернатора северной столицы Валентина Матвиенко победила во втором туре. Пост губернатора она покинула в 2011 г.

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Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

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Теги: Валентина Мавиенко, Путин, губернатор Петербурга



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