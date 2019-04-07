Тюменцы сообщили об эвакуации аэропорта Рощино

Тюменцы в социальных сетях опубликовали фото скопления людей у аэропорта Рощино, якобы в воздушном хабе проходит эвакуация, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Рощино эвакуация. Это уже второе "минирование" за неделю - первое было в правительстве", - говорится в соцсетях.

Между тем в региональном управлении МЧС сообщили, что никакой информации о минировании не поступало. "Возможно, это внутренние учения", - отметили в ведомстве. В справочной аэропорта Накануне.RU подтвердили, что Рощино работает в штатном режиме.

Как сообщало Накануне.RU, 3 апреля экстренные службы оцепили здание правительства Тюменской области. Официально причины силовики не комментировали, но речь могла идти о звонке с сообщением о минировании здания.