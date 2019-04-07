07 Апреля 2019
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Политика

В Раде потребовали возбудить уголовное дело на Зеленского из-за популярного сериала

Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из-за ситкома "Слуга народа", в котором тот сыграл главную роль.

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В комедии Зеленский играет учителя, который стал президентом - единственным честным политиком. Вице-спикер рады Геращенко заявила, что персонаж Зеленского в ситкоме оскорбляет инвалидов, он называет их "олигофренами" и "даунами".

"Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство", — написала сторонница Порошенко на своей странице в facebook. Геращенко добавила, что политики стараются строить "толерантное государство".

Геращенко направила запросы в разные ведомства с просьбой дать оценку ситкому, кроме того, от МВД она потребует возбуждения уголовного дела из-за дискриминации кандидатом людей с особыми потребностями и разжигании вражды.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко вышли во второй тур выборов, он состоится 21 апреля. Результаты экзит-пулов говорят о том, что перевес голосов на стороне Зеленского.

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В Раде потребовали возбудить уголовное дело на Зеленского из-за популярного сериала

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Теги: Украина, Слуга народа, сериал, Владимир Зеленский, Блок Петра Порошенко, Ирина Геращенко



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