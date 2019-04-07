07 Апреля 2019
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Общество

"Отравленный" в Эймсбери британец встретился с российским послом

45-летний британец из Эймсбери Чарли Роули, который ранее заявил об отравлении "Новичком", встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. В ходе беседы он попросил о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Роули, напомним, подобрал в Солсбери флакон от духов, в котором якобы содержался нервно-паралитический газ "Новичок". Он подарил духи своей подруге Дон Стерджес, женщина скончалась летом прошлого года. Сам Роули находился в критическом состоянии, полиция вела расследование версии об отравлении.

На встрече с послом обсуждались вопросы расследования инцедентов в Эймсбери и Солсбери. Роули спрашивал, Россия ли произвела "Новичок" и отравила Скрипалей. "Я ему еще раз на фактах доказал, что этот "Новичок" может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах", - приводят РИА Новости слова дипломата.

Яковенко добавил, что Роули не имеет своих версий о произошедшем и не знает, чем его лечили.

По данным британских СМИ, британская полиция считает,что к "делу Скрипалей" могут быть причастны пятеро россиян. Между тем Лондон не знакомит российскую сторону с подробностями расследования дела.

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"Отравленный" в Эймсбери британец встретился с российским послом

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Теги: Александр Яковенко, Чарли Роули



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