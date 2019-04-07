07 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Россия выступает против назначения виновных в обострении ситуации в Ливии

Россия выступает против назначения виновных в обострении ситуации в Ливии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в Египте в ходе своего официального визита.

Причина ливийского кризиса заключается в действиях НАТО в 2011 г., сказал он. "Именно с тех пор Ливия превратилась в разрушенное государство и "черную дыру", через которую на юг идут террористы, контрабанда оружия, а на север – потоки нелегальных мигрантов", - сказал Лавров.

По его словам, Россия призывает ливийцев прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Лавров отметил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта, не делает ставку ни на одну из них.

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Россия выступает против назначения виновных в обострении ситуации в Ливии

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Теги: Сергей Лавров, Ливия, обстрелы, МИД



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