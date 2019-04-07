Немецкий телеканал пошутил о "вторжении" России в Эстонию

Немецкий телеканал ZDF пошутил о вторжении России в Эстонию. В эфире ведущий Клаус Клебер заявил, что НАТО нужно вытеснить российскую армию из Эстонии.

Выпуск начался со слов, что войска НАТО выдвинулись в Эстонию, "чтобы отбиться от российских частей". В Эстонии российские военные обосновались так же, как это было несколько лет назад в Крыму, заявил ведущий. Потом Клебер заявил, что это реалистичная фантазия.

В России эти новости назвали информационной провокацией. По словам председателя комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, Россия никогда не вторгнется в Эстонию. "А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг - в духе нынешней информационной войны", - прокомментировал он на своей странице в twitter.